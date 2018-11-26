Джабаров: Из-за инцидента с украинскими кораблями уважение к России возрастёт

По мнению сенатора, этот случай — не что иное, как провокация для введения военного положения на Украине и отмены президентских выборов в марте 2019 года.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с Лайфом прокомментировал инцидент с тремя украинскими кораблями в Керченском проливе.

По словам Джабарова, поведение Киева является "примитивнейшей провокацией", рассчитанной на то, чтобы сорвать президентские выборы на Украине в марте следующего года.

— Они очень рассчитывали на то, что Россия обстреляет судна, возьмёт на абордаж, но выдержку проявила наша пограничная служба, инцидент удалось загасить, — сказал он.

Сенатор предположил, что в дальнейшем будут продолжаться попытки обвинить Россию в агрессии. Кроме того, вполне вероятно, что Порошенко введёт на Украине военное положение, поскольку всё это выгодно для украинского президента. При этом, по мнению Джабарова, данный инцидент послужит уроком для других стран.

— После этого случая в наших водах уважать Россию будут больше, потому что мы свою территориальную целостность бережём пуще ока. Поэтому, я думаю, что это будет уроком для других стран. Мы никуда не лезем и к себе не позволим лезть, — заключил он.

Напомним, три корабля ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. При этом в Киеве пожаловались на якобы агрессивные действия против кораблей-нарушителей. Действия Украины были расценены как провокация, Керченский пролив был закрыт. Бронекатера ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" задержаны, они будут доставлены в порт Керчи.