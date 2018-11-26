Военный вертолёт рухнул на жилой дом в Стамбуле, есть погибшие

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Военный вертолёт рухнул на жилой дом в Стамбуле, есть погибшие

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Вертолёт с военными рухнул в жилом квартале Стамбула. Как сообщает телеканал NTV, жертвами крушения стали трое турецких военнослужащих. Ещё один человек пострадал и был госпитализирован.

Причина крушения пока выясняется. В качестве основной версии рассматривается техническая неисправность винтокрылой машины.

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