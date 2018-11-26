Самолёт ВВС США направился к Чёрному морю после инцидента с кораблями Украины

Американское воздушное судно вылетело с авиабазы Суда-Бей на греческом острове Крит.

Самолёт-разведчик ВВС США Boeing RC-135V направился в акваторию Чёрного моря. Об этом свидетельствуют данные сервиса PlaneRadar.

По состоянию на 09:23 мск американский самолёт находился в воздушном пространстве Болгарии. Он вылетел с авиабазы Суда-Бей на греческом острове Крит.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, три судна ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Действия Киева были расценены как провокация. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов. СНБО предложил ввести на Украине военное положение на 60 дней. Сегодня утвердить это решение должна Верховная рада.