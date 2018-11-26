В США более 1,2 тысячи рейсов отменено из-за снежной бури

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В США более 1,2 тысячи рейсов отменено из-за снежной бури

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Фото: ©РИА Новости/Сергей Трубицын

Также из-за разгула стихи было перекрыто несколько крупных автомагистралей на территории страны.

В США из-за снежной бури отменены более 1200 авиарейсов сразу в нескольких штатах. Такие данные приводит портал FlightAware.

На 18:00 местного времени 25 ноября (3:00 мск) были отменены внутренние и международные рейсы, путь которых пролегал через Чикаго или Канзас-Сити.

По данным синоптиков, стихия бушует на большей части Небраски, Канзаса, Айовы и Миссури. Из-за многочисленных аварий закрыто несколько автомагистралей на территории страны.

В понедельник снежную бурю ждут на северо-востоке США. В некоторых штатах может выпасть до 30 см снега.

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