Жители Москвы смогут сообщить о неубранном снеге на портале "Наш город"

Пожаловаться можно на гололёд во дворе и на остановках, избыточные реагенты, неубранные сосульки, холод в подъезде и прочие проблемы.

Москвичи на портале "Наш город" получили доступ к традиционным зимним темам для сообщений о проблемах с уборкой улиц, сообщает портал мэра и Правительства Москвы.

— Речь об обледеневших во дворе дорожках, кучах снега на обочинах, неубранных сосульках, плохо отапливаемом подъезде и т.д. Оставить комментарии можно по тринадцати зимним темам в пяти категориях, — уточняется в сообщении.

Так, пожаловаться можно на гололёд во дворе и на остановках, избыточные реагенты, неубранные сосульки, холод в подъезде и прочие проблемы.

— Открытие зимних тем для комментариев и обращений позволит жителям Москвы контролировать работу городских служб фактически в режиме онлайн. На каждое сообщение специалисты ответят в течение восьми рабочих дней, — говорится в сообщении.

Кроме того, до апреля 2019 года будет закрыт доступ для обращений на весенне-летние темы: отсутствие разметки, не убранный во дворах и парках сухостой и качество содержания газонов и клумб.