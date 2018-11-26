Вдова Хворостовского призвала голосовать за его имя для аэропорта Красноярска

Вдова оперного певца Дмитрия Хворостовского Флоранс на своей странице в "Фейсбуке" призвала проголосовать за его имя для красноярского аэропорта в рамках проекта "Великие имена России".

— Давайте проголосуем, — написала Флоранс.

Отметим, что аэропорт Красноярска могут назвать в честь оперного певца Дмитрия Хворостовского. Также в голосовании представлены художник Василий Суриков и писатель Виктор Астафьев. В лидерах пока что находится Хворостовский.

Ранее Лайф рассказывал, что более двух миллионов россиян приняли участие в голосовании в рамках проекта "Велике имена России". Финальный этап продлится до 30 ноября, а 5 декабря будут объявлены результаты.

Напомним, оперный певец Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября 2017 года в Лондоне от рака мозга после продолжительной борьбы с заболеванием.