МИД РФ потребовал от Украины обеспечить безопасность посольству в Киеве

Сегодня ночью киевские радикалы забросали дымовыми шашками здание российской дипмиссии.

Москва требует от украинских властей обеспечить безопасность посольству в Киеве из-за провокаций со стороны местных радикалов. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Мы требуем от киевских властей незамедлительно предпринять меры по обеспечению безопасности российской дипломатической миссии во избежание тяжелейших последствий, — заявила она в эфире телеканала "Россия-24".

Сегодня ночью украинские радикалы забросали дымовыми шашками и фаерами Посольство РФ в Киеве и сожгли автомобиль с российскими дипломатическими номерами.