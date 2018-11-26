В МИД РФ призвали страны Запада послать Киеву сигнал о прекращении провокаций

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24" призвала страны, поддерживающие действующую власть на Украине, послать Киеву сигнал о прекращении провокаций против России.

— Мы также обращаем внимание западных коллег, которые покровительствуют киевскому режиму, на необходимость направления своим подопечным срочного сигнала о прекращении провокационных действий, — заявила она.

Как писал ранее Лайф, утром 25 ноября три судна ВМС Украины пересекли российскую границу и направились в сторону Керченского пролива. Позднее ФСБ задержала все три судна. Действия Киева были расценены как провокация. В свою очередь, СНБО Украины предложил ввести военное положение на 60 дней.