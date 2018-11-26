Политолог считает, что корабли ВМС Украины выполняют чёрную работу за США

По мнению эксперта, также в эскалации конфликта и введении военного положения заинтересован лидер Незалежной Пётр Порошенко.

Профессор МГУ им. М.В. Ломоносова доктор политических наук Андрей Манойло в беседе с Лайфом выразил мнение, что Украина, устраивая провокации около Керченского пролива, выполняет чёрную работу за США.

— Обратите внимание, что США ничего не сказали по поводу действий их подконтрольных сателлитов, то есть они никак не осудили их. Следовательно, этот инцидент, скорее всего, согласован и проведён как раз с одобрения США. То есть первый акт был разыгран, но не в украинской пьесе, а в американской, где украинцы действуют статистами и исполняют грязную работу, — отметил Манойло.

Как отметил политолог, "раз первый акт был проведён, значит стоит ждать и второй".

Кроме того, специалист рассказал, какие выгоды имеет президент Украины Пётр Порошенко от введения в его стране военного положения.

— Военное положение Порошенко собирается ввести исключительно для своих внутренних целей. У него же избирательная кампания, и в этой кампании он занимает четвёртое место, три других кандидата лидируют с большим отрывом. Поэтому для него сейчас было бы очень выгодно взять и по любому поводу ввести военное положение, потому что на время действия военного положения приостанавливается действие демократических институтов, нельзя проводить выборы, — подчеркнул Манойло.

По его словам, для украинского лидера отсрочка выборов является "палочкой-выручалочкой", поскольку кроме увеличения времени на предвыборную кампанию она также "сдует" рейтинги соперников.

— А рейтинги кандидатов, его соперников, которые сейчас надуты путём применения технологий вливания денег, если ввести военное положение, сдуются очень быстро. Сдуются до уровня рейтинга Порошенко, то есть процентов до 2%, до 4%. То есть для него это хорошая возможность взять и опустить всех кандидатов на грешную землю, — уверен эксперт.

25 ноября три судна украинских ВМС пересекли границу РФ и направились в сторону Керченского пролива. Действия Киева были расценены как провокация. Позже Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании всех трёх судов. СНБО предложил ввести на Украине военное положение на 60 дней. Сегодня утвердить это решение должна Верховная рада.