В Кремле назвали провокацию кораблей ВМС Украины очень опасной

МИД РФ пока вызвал временного поверенного в делах Украины из-за действий киевских властей у Керченского пролива.

Провокация украинских кораблей у Керченского пролива очень опасна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Речь идёт об очень опасной провокации, которая требует особого внимания и особого разбирательства, — сказал он журналистам.

Представитель Кремля добавил, что МИД РФ подготовит развёрнутое заявление по этой провокации.

Как уже сообщал Лайф, три судна ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Действия Киева были расценены как провокация. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов. СНБО предложил ввести на Украине военное положение на 60 дней. Сегодня утвердить это решение должна Верховная рада. МИД РФ между тем вызвал временного поверенного в делах Украины.