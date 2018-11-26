МИД РФ подготовит развёрнутое заявление по инциденту в Керченском проливе

Министерство иностранных дел РФ готовит развёрнутое заявление по инциденту с украинскими кораблями в Керченском проливе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
— Готовится развернутое заявление МИД РФ, — сказал Песков журналистам.
Утром в воскресенье, 25 ноября, три судна ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Действия Киева были расценены как провокация. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов. СНБО предложил ввести на Украине военное положение на 60 дней. Сегодня утвердить это решение должна Верховная рада.
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