"Аэрофлот" включил 16 новых направлений в программу "Деловой проездной"

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"Аэрофлот" включил 16 новых направлений в программу "Деловой проездной"

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Этот тарифный продукт удобен для тех пассажиров, которые регулярно совершают перелёты на рейсах авиакомпании.

"Аэрофлот" пополнил удобный тарифный продукт "Деловой проездной" новыми направлениями. Теперь он доступен на следующих маршрутах: Санкт-Петербург — Мурманск — Санкт-Петербург; Москва — Воронеж, Белгород, Саратов, Оренбург, Анапа, Ставрополь, Астрахань, Минеральные Воды, Мурманск, Махачкала, Нижневартовск, Сургут, Иркутск, Красноярск, Минск — Москва.

"Деловой проездной" предназначен для пассажиров, которые регулярно летают рейсами "Аэрофлота". Он представляет собой "единый" билет на несколько полётов "туда и обратно" на выбранном маршруте. Стоимость "Делового проездного" зависит от количества приобретаемых полётов, класса обслуживания и направления. Первый полёт бронируется на конкретную дату и рейс, а остальные остаются открытыми с возможностью забронировать их на любой удобный для пассажира рейс (при наличии мест по выбранному тарифу).

Данный тарифный продукт также доступен на следующих рейсах: Москва — Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Волгоград, Нижнекамск, Пермь, Уфа, Краснодар, Сочи, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Омск, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Калининград, Архангельск, Санкт-Петербург — Краснодар, Санкт-Петербург — Калининград, Казань — Франкфурт-на-Майне, Санкт-Петербург — Сочи — Санкт-Петербург.

Подробнее ознакомиться с правилами тарифов можно на сайте авиакомпании, а также по круглосуточным телефонам контакт-центра Аэрофлота: +7 495 223 5555, 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов).

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