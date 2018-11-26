В МИД РФ объяснили, почему Киев выбрал Азовское море для провокаций

Подобная активность именно в этой акватории может привести к нужным результатам для международного скандала.

Статс-секретарь МИД РФ Григорий Карасин рассказал РИА "Новости", почему Киев выбрал именно Азовское море для провокаций.

— К сожалению, оправдались наши худшие опасения относительно того, что Азовское море выбрано Киевом и Западом как регион, где провокационная активность Украины может дать быстрые, нужные для международного скандала результаты, — подчеркнул Карасин.

Как уже сообщал Лайф, три судна ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Действия Киева были расценены как провокация. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов. СНБО предложил ввести на Украине военное положение на 60 дней. Сегодня утвердить это решение должна Верховная рада. МИД РФ между тем вызвал временного поверенного в делах Украины. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, инцидент в Керченском проливе рассмотрят в Совбезе ООН.