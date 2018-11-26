В Черкизовском парке поселится Баба-яга

Кроме того, там появятся скейт-парк, памп-трек, велодорожки и три новые детские площадки.

В 2019 году в Черкизовском парке на востоке столицы пройдут работы по благоустройству, после которых там появится избушка Бабы-яги. Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы.

— Три детские площадки, которые находятся в этом парке, превратят в тематические зоны для юных посетителей под названиями "Лесная сказка", "Путешествия" и "Фотозона". Площадка "Лесная сказка" расположится среди деревьев. На ней установят деревянные малые архитектурные формы, напоминающие дом сказочной Бабы-яги, — говорится в сообщении.

Остальные площадки украсят различные игровые комплексы и персонажи таких мультфильмов, как "Ну, погоди!", "Крокодил Гена" и "Простоквашино". Кроме того, они будут оборудованы прорезиненным покрытием.

Также в парке появятся скейт-парк, памп-трек, велодорожки, прокат спортивного инвентаря, будут высажены деревья и кустарники.