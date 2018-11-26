Лавров заявил, что действия ВМС Украины создавали опасность для других судов

Сейчас три военных корабля Незалежной задержаны, они находятся в керченском порту.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал действия ВМС Украины у Керченского пролива очень опасными, представляющими угрозу и для других судов, в частности гражданских.

— Нарушение произошло достаточно опасными методами — маневрирование в узком проливе. Конечно, это могло создавать и создавало угрозы и риски для нормального движения судов, — пояснил министр иностранных дел.

25 ноября три судна ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Действия Киева были расценены как провокация. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов. На Украине сейчас решается вопрос о введении военного положения.