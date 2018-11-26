Лавров: Россию уже не волнуют возможные санкции из-за ситуации в Чёрном море

По мнению высокопоставленного дипломата, нарушение украинскими кораблями российской границы — не что иное, как провокация.

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в ходе пресс-конференции, что Россию уже не волнуют возможные санкции из-за ситуации в Керченском проливе.

— Это однозначно была провокация. Всё, что надо сказать по этому поводу, было сказано и в заявлении погранслужбы ФСБ России, и в заявлении МИД, и в комментарии нашего официального представителя. Были нарушены ключевые положения международного права, не только морского, но и общего международного, включая устав ООН, конвенцию морского права 1982 года и другие международно-правовые инструменты, которые многократно требуют от всех стран уважать суверенитет другого государства, — подчеркнул он.

Ранее Лавров назвал действия ВМС Украины у Керченского пролива очень опасными, представляющими угрозу и для других судов, в частности гражданских.

Напомним, 25 ноября три судна ВМС Украины пересекли границу РФ и направились в сторону Керченского пролива. Действия Киева были расценены как провокация. Позже ФСБ России сообщила о задержании всех трёх судов.