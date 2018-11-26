Лавров объяснил военное положение на Украине попыткой "вырулить" из ситуации

Политика, проводимая официальным Киевом, воспринимается населением всё более негативно. Именно этот фактор на сегодняшний день диктует положение дел в Незалежной, считает российский дипломат.

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что введение военного положения на Украине обусловлено исключительно внутриполитическими процессами, а именно стремлением отложить президентские выборы. Об этом глава российской дипломатии заявил на брифинге по итогам переговоров со своим доминиканским коллегой.

— Это означает, что выборы не будут проводиться вовремя. Там (на Украине. — Прим.) происходят достаточно интересные вещи, и, я думаю, скучно не будет наблюдать за тем, как эта власть пытается вырулить из ситуации, которая населением воспринимается всё более и более негативно, — подчеркнул российский дипломат.

В то же время Лавров напомнил, что Россия проводит инспекции судов в Азовском море в полном соответствии с международными договорённостями. Поэтому российскую сторону сложно обвинить в пренебрежении правом.

Напомним, что в воскресенье, 25 ноября, три судна ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Действия Киева были расценены как провокация. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов.