Дольщикам ЖК "Шишкин лес" в Новой Москве предоставят компенсационное жильё

Дольщики жилого комплекса "Шишкин лес", которые не могут получить свои квартиры с 2011 года, получат компенсационное жильё за счёт московской Адресной инвестиционной программы (АИП). Об этом в ходе личного приёма заявил глава Москомстройинвеста Александр Гончаров.
— Для строительства нового дома городом подобран земельный участок по адресу: поселение Рязановское, посёлок Фабрики имени 1 Мая, — заявил Гончаров.
По этому же адресу жильё планируется предоставить дольщикам, которые купили квартиры по адресу Щербинка, улица Мостотреста, владение 7 и улица Овражная, владения 3–8, корпус 3.
Объект включат в АИП до конца текущего года, в начале следующего он будет оформлен на городского заказчика, а в эксплуатацию его планируется сдать в 2021 году.
Отметим, что дольщики ЖК "Шишкин лес" не могут получить свои квартиры с 2011 года.
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