Дольщикам ЖК "Шишкин лес" в Новой Москве предоставят компенсационное жильё

Новый дом оформят на городского заказчика в начале следующего года, а в эксплуатацию он будет введён в 2021 году.

Дольщики жилого комплекса "Шишкин лес", которые не могут получить свои квартиры с 2011 года, получат компенсационное жильё за счёт московской Адресной инвестиционной программы (АИП). Об этом в ходе личного приёма заявил глава Москомстройинвеста Александр Гончаров.

— Для строительства нового дома городом подобран земельный участок по адресу: поселение Рязановское, посёлок Фабрики имени 1 Мая, — заявил Гончаров.

По этому же адресу жильё планируется предоставить дольщикам, которые купили квартиры по адресу Щербинка, улица Мостотреста, владение 7 и улица Овражная, владения 3–8, корпус 3.

Объект включат в АИП до конца текущего года, в начале следующего он будет оформлен на городского заказчика, а в эксплуатацию его планируется сдать в 2021 году.

Отметим, что дольщики ЖК "Шишкин лес" не могут получить свои квартиры с 2011 года.