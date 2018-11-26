Лавров жёстко призвал Запад "угомонить" украинские власти

Глава МИД РФ Сергей Лавров обратился к западным спонсорам Киева. Он призвал их "угомонить" украинские власти, которые пытаются заработать политические очки на военной истерии.
— Жёстко призываем западных спонсоров Киева всё-таки угомонить тех, кто пытается сейчас на военной истерии заработать политические очки в связи с предстоящими выборами или прочими событиями на Украине, — сказал министр иностранных дел.
Лавров пояснил, что в Москве не сомневаются, что провокация в Керченском проливе была устроена с прямого приказа высшего руководства страны.
ФСБ РФ заявила, что накануне утром корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу. Экипаж также не реагировал на требования погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России, в результате чего был задержан.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени