Лавров жёстко призвал Запад "угомонить" украинские власти

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Лавров жёстко призвал Запад "угомонить" украинские власти

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Сергей Лавров. Фото: ©РИА Новости/Рамиль Ситдиков

По словам главы министерства, в Киеве, видимо, пытаются заработать политические очки, устраивая военную истерию у Керченского пролива.

Глава МИД РФ Сергей Лавров обратился к западным спонсорам Киева. Он призвал их "угомонить" украинские власти, которые пытаются заработать политические очки на военной истерии.

— Жёстко призываем западных спонсоров Киева всё-таки угомонить тех, кто пытается сейчас на военной истерии заработать политические очки в связи с предстоящими выборами или прочими событиями на Украине, — сказал министр иностранных дел.

Лавров пояснил, что в Москве не сомневаются, что провокация в Керченском проливе была устроена с прямого приказа высшего руководства страны.

ФСБ РФ заявила, что накануне утром корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу. Экипаж также не реагировал на требования погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России, в результате чего был задержан.

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