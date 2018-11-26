На юге Италии задержали более 40 подозреваемых в наркоторговле

Все они занимались организацией поставок наркотических веществ в Албанию. Им также инкриминируется вымогательство и незаконное хранение оружия.

В итальянской области Апулия на юге страны задержан 41 человек по подозрению в наркоторговле. Об этом сообщает телеканал TGcom24.

Сообщается, что задержанные могли входить в группировку, которая занималась поставкой наркотических веществ в Албанию. Также известно, что 30 человек были взяты под стражу, а 11 — помещены под домашний арест.

Добавим, что им также инкриминируется незаконное хранение оружия и вымогательство.