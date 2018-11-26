На юге Италии задержали более 40 подозреваемых в наркоторговле

В итальянской области Апулия на юге страны задержан 41 человек по подозрению в наркоторговле. Об этом сообщает телеканал TGcom24.
Сообщается, что задержанные могли входить в группировку, которая занималась поставкой наркотических веществ в Албанию. Также известно, что 30 человек были взяты под стражу, а 11 — помещены под домашний арест.
Добавим, что им также инкриминируется незаконное хранение оружия и вымогательство.
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