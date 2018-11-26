Путина оперативно информировали о провокации ВМС Украины в Керченском проливе

Президента России Владимира Путина оперативно информировали о провокации, которую киевские власти устроили в Керченском проливе. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Речь идёт всё-таки о серьёзной провокации, поэтому, конечно же, и вчера, и сегодня всю полноту информации (Путин получал. — Прим. ред.), — сказал представитель Кремля.

Три судна ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Действия Киева были расценены как провокация. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов.