Путина оперативно информировали о провокации ВМС Украины в Керченском проливе

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Путина оперативно информировали о провокации ВМС Украины в Керченском проливе

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Владимир Путин. Фото: © kremlin.ru

Президента России Владимира Путина оперативно информировали о провокации, которую киевские власти устроили в Керченском проливе. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Речь идёт всё-таки о серьёзной провокации, поэтому, конечно же, и вчера, и сегодня всю полноту информации (Путин получал. — Прим. ред.), — сказал представитель Кремля.

Три судна ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Действия Киева были расценены как провокация. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов.

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