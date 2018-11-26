Лавров заявил, что военное положение на Украине может "развязать руки" радикалам

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что введение военного положения на Украине может "развязать руки" радикалам-националистам.

По словам главы российской дипломатии, на Украине "и без военного положения" регулярно нарушается международное гуманитарное право, обстреливаются населённые пункты и социальные объекты, гибнет гражданское население.

— С объявлением военного положения, наверное, радикалы-националисты будут ощущать, что у них вообще руки развязаны, — заключил он.

Как писал ранее Лайф, три судна ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Действия Киева расценили как провокацию. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов. Ночью после случившегося украинские радикалы забросали дымовыми шашками и фаерами Посольство РФ в Киеве и сожгли автомобиль с российскими дипломатическими номерами. Лавров назвал эту акцию безобразной.