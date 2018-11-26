Путин пока не планирует телефонных контактов по ситуации в Керченском проливе

Президент России Владимир Путин пока не планирует телефонных контактов для обсуждения ситуации с украинскими кораблями поблизости от Керченского пролива, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
— Пока нет, — ответил Песков на соответствующий вопрос.
Напомним, три судна ВМС Украины пересекли границу РФ и направились в сторону Керченского пролива накануне, 25 ноября. Действия Киева были расценены как провокация. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов.
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