Путин пока не планирует телефонных контактов по ситуации в Керченском проливе

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Путин пока не планирует телефонных контактов по ситуации в Керченском проливе

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Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Президент России Владимир Путин пока не планирует телефонных контактов для обсуждения ситуации с украинскими кораблями поблизости от Керченского пролива, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Пока нет, — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Напомним, три судна ВМС Украины пересекли границу РФ и направились в сторону Керченского пролива накануне, 25 ноября. Действия Киева были расценены как провокация. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов.

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