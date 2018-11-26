Семья из пяти человек погибла от отравления угарным газом под Саратовом

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Семья из пяти человек погибла от отравления угарным газом под Саратовом

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Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

В одном из домов под Саратовом погибла семья из пяти человек. По предварительной версии, причиной могло стать отравление угарным газом. Об этом сообщает ИА "Регион 64".

Погибших — 31-летнего мужчину, его 33-летнюю супругу и трёх маленьких детей — обнаружила фельдшер, которая пришла на плановый осмотр младшего ребёнка.

Известно, что признаков насильственной смерти обнаружено не было. На месте происшествия работают сотрудники оперативных органов.

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