Семья из пяти человек погибла от отравления угарным газом под Саратовом

В одном из домов под Саратовом погибла семья из пяти человек. По предварительной версии, причиной могло стать отравление угарным газом. Об этом сообщает ИА "Регион 64".

Погибших — 31-летнего мужчину, его 33-летнюю супругу и трёх маленьких детей — обнаружила фельдшер, которая пришла на плановый осмотр младшего ребёнка.

Известно, что признаков насильственной смерти обнаружено не было. На месте происшествия работают сотрудники оперативных органов.