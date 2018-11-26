Сервисом "МегаФон Здоровье" теперь могут пользоваться абоненты всех операторов

"МегаФон" провёл глобальное обновление своего сервиса "МегаФон Здоровье". Теперь получить онлайн-консультацию врачей через мобильное приложение "МегаФона" смогут абоненты всех операторов связи, работающих в зоне +7. Воспользоваться услугой можно по всей России и за её пределами.

Год назад "МегаФон" первым среди мобильных операторов запустил пилотный проект в сфере телемедицины. Полученный опыт позволил специалистам компании сделать сервис ещё более удобным, расширив функционал и усовершенствовав дизайн приложения.

В частности, "МегаФон" отменил подписку за использование сервиса. Теперь клиенты имеют возможность оплачивать консультации только тогда, когда они необходимы. Стоимость срочной онлайн-консультации с врачом составит 499 рублей, плановой консультации — 799 рублей, а запись на визит к врачу — 1799 рублей. При этом, покупая онлайн-консультацию со специалистом в нашем сервисе, пользователь получает скидку на очный визит к этому врачу в размере 500 рублей. Все пользователи могут оплатить услуги с помощью банковских карт, а абоненты "МегаФона" также имеют возможность перенаправить нужные средства со счёта своего мобильного телефона.

Используя обновлённое приложение "МегаФон Здоровье", клиент может связаться с врачом тремя способами: с помощью видеосвязи, аудиосвязи и в чате. Срочную онлайн-консультацию с терапевтом можно получить круглосуточно. Ожидание соединения с врачом составит всего несколько минут.

Для выбора удобного времени для записи на плановую онлайн-консультацию контактный центр созвонится с пользователем в течение 30 минут.

Теперь клиент сможет быстро записаться через приложение к выбранному врачу и на очный визит в клинику. Время реагирования на заявку не превысит 30 минут. Пока такая услуга доступна только в Москве и ряде региональных городов. Однако "МегаФон" постоянно работает над расширением сети клиник-партнёров по всей России, чтобы обеспечить все регионы полным спектром услуг сервиса.

"МегаФон всегда стремится быть на пике инноваций, и мы видим большие перспективы развития направления телемедицины в России. Реализация пилотного проекта показала, что наш сервис вызывает интерес у абонентов. Взяв лучшие наработки в индустрии и собственный опыт в данном направлении, мы обновили приложение "МегаФон Здоровье", сделав его более доступным, понятным и удобным", — прокомментировал Ян Кухальский, директор по бизнесам и новым партнёрствам компании "МегаФон".

Помимо возможности оплаты услуг со счёта мобильного телефона абоненты "МегаФона" получат и другие бонусы при использовании приложения. В частности, речь идёт о предоставлении максимальной скидки при очном обслуживании пациентов в клиниках-партнёрах, а также об обнулении трафика за использование "МегаФон Здоровья" в первом квартале 2019 года.

В приложении представлены сотни врачей из десятков медицинских сетей по всей России. Это практикующие специалисты, которые совмещают дистанционное общение с очными приёмами пациентов в клиниках.

Использование приложения "МегаФон Здоровье" (0+) не является медицинской услугой. Онлайн-консультация не заменяет очного приёма у врача. Постановка диагноза и назначение плана лечения возможны только на очном приёме в медицинских учреждениях.