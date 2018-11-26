Песков заявил, что в России географическая грамотность выше, чем на Западе

Представитель Кремля посетовал, что плотный график не дал ему возможность пройти общероссийский диктант по географии.

Пресс-секретарь президента России, председатель Медиасовета Русского географического общества Дмитрий Песков заявил, что уровень географической грамотности россиян выше, чем на Западе, однако есть над чем работать.

— По-прежнему географическая грамотность оставляет желать лучшего, что является залогом не менее активной работы РГО в будущем, так как нам нужно будет эту грамотность подтягивать. С другой стороны, географическая грамотность в нашей стране гораздо выше, чем в подавляющем большинстве стран Европы и Северной Америки. Это неоспоримый факт, — отметил Песков.

При этом, отвечая на вопрос, принимал ли участие пресс-секретарь главы государства в диктанте, Песков посетовал, что плотный график не дал ему возможность сделать это.

— Я лично, к сожалению, не смог. Я был в командировке служебной, поэтому не смог поучаствовать, — сказал он.

Географический диктант в этом году состоялся 11 ноября. Он начался на главной площадке в МГУ в Москве, где свои знания смогли проверить примерно 700 человек, в том числе министр обороны России, президент РГО Сергей Шойгу. Всего же акция прошла более чем на трёх тысячах площадок в 99 странах мира.