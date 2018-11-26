В Харькове жгут шины, в Одессе — файеры. Антироссийские акции охватили Украину

Митинги проходят под окнами консульских учреждений нашей страны. Причиной стал воскресный инцидент вблизи Керченского пролива.

Акции у российских дипучреждений на Украине начались ещё минувшим вечером. Первый митинг состоялся в Киеве, где радикалы забросали дымовыми шашками здание российского посольства. Аналогичные пикеты прошли во Львове, Харькове и Одессе. Во всех трёх городах полицейские почти не вмешивались в происходящее, о задержаниях активистов также не сообщалось.

#Харків 26.11.2018 протести біля Консульства РФ з вимогою звільнення військовополонених pic.twitter.com/JiFwltpr0I — IT Sector Харків (@itsector) 26 ноября 2018 г.

Наиболее напряжённая обстановка в эти минуты складывается возле здания Генерального консульства РФ в Харькове. С самого утра его пикетируют от 50 до ста радикалов, которые требуют разорвать дипотношения с Россией и бросают в здание файеры. Один из таких бросков привёл к возгоранию: задымилась растущая во дворе дипучреждения ель. Радикалы при этом скандировали: "Гори-гори ясно, чтобы не погасло".

"Гори гори ясно, чтобы не погасло" pic.twitter.com/sV4Xg6v5Bq — IT Sector Харків (@itsector) 26 ноября 2018 г.

Ещё более многочисленная акция протеста с утра проходит в Одессе, где расположено Генеральное консульство Российской Федерации. Охрана дипучреждения сегодня усилена, однако без провокаций не обошлось. Пикетчики обклеили забор диппредставительства наклейками с сине-жёлтым флагом, а ко входу бросали петарды.

Серед учасників акції в Одесі національний корпус, самооборона і вуличний фронт pic.twitter.com/t7diXf2i0D — Michael Shtekel (@mishajedi) 26 ноября 2018 г.

Митинговали минувшей ночью и во Львове. Украинские радикалы подожгли принесённые к забору здания покрышки. Свои действия пикетчики объяснили протестом против ситуации с украинскими кораблями в Керченском проливе.

В украинской столице в эти минуты тоже неспокойно. Под зданием Верховной рады собралось около 200 представителей "Национального корпуса". Пикетчики и не собираются покидать площадь, пока не будет принято решение о введении военного положения. Активисты развернули большой плакат с надписью: "Не отступать и не сдаваться".

На Майдані зібрався Нацкорпус.

Хочуть, аби розірвали дипвідносини з РФ та дозволили українським військовим стріляти у відповідь pic.twitter.com/lArJfrmINY — Vasyl Pekhno (@v_pekhno) 26 ноября 2018 г.

Напомним, что обстановка в Незалежной обострилась в воскресенье, после того как три судна ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Действия Киева расценили как провокацию. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов. Ночью после случившегося украинские радикалы забросали дымовыми шашками и файерами Посольство РФ в Киеве и сожгли автомобиль с российскими дипломатическими номерами. Лавров назвал эту акцию безобразной.