В Харькове жгут шины, в Одессе — файеры. Антироссийские акции охватили Украину

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В Харькове жгут шины, в Одессе — файеры. Антироссийские акции охватили Украину

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Фото: © Twitter/IT Sector Харьков

Митинги проходят под окнами консульских учреждений нашей страны. Причиной стал воскресный инцидент вблизи Керченского пролива.

Акции у российских дипучреждений на Украине начались ещё минувшим вечером. Первый митинг состоялся в Киеве, где радикалы забросали дымовыми шашками здание российского посольства. Аналогичные пикеты прошли во Львове, Харькове и Одессе. Во всех трёх городах полицейские почти не вмешивались в происходящее, о задержаниях активистов также не сообщалось.

Наиболее напряжённая обстановка в эти минуты складывается возле здания Генерального консульства РФ в Харькове. С самого утра его пикетируют от 50 до ста радикалов, которые требуют разорвать дипотношения с Россией и бросают в здание файеры. Один из таких бросков привёл к возгоранию: задымилась растущая во дворе дипучреждения ель. Радикалы при этом скандировали: "Гори-гори ясно, чтобы не погасло".

Ещё более многочисленная акция протеста с утра проходит в Одессе, где расположено Генеральное консульство Российской Федерации. Охрана дипучреждения сегодня усилена, однако без провокаций не обошлось. Пикетчики обклеили забор диппредставительства наклейками с сине-жёлтым флагом, а ко входу бросали петарды.

Митинговали минувшей ночью и во Львове. Украинские радикалы подожгли принесённые к забору здания покрышки. Свои действия пикетчики объяснили протестом против ситуации с украинскими кораблями в Керченском проливе.

<p>Фото: © Facebook.com/<a href="https://www.facebook.com/NCLviv/posts/2278283069087361?__xts__%5B0%5D=68.ARBZK3nWbTwhBM-T6XVp91oL8VGTfaqTv7E4nATMHzTmaANrfoWEvVQ2co3WEXy2iIlMwA3qnRbIQqTceWdJbN1zwS0GSpDKnRBbnrzFJhIddJ3gFwxShlIsmYuVvRQO4HNwdYYEAU60mSx5kXpE3rHkdSYofNSdj1alX1or6N2gnZ9u0sXT5brpZB1OB-JBGPOC8KlF5ku7he8ZhhiQ4fqtbqKAqtw2feazbPhZeQQqECly-grJs5cRFa92uRzNCKbkYwCG8KIH345T7PjVTEOaWGPsBBwrr9-Ba0OpVhgX85rfH7C0JZsdl6rd8VBnA4TcJgabe8jOAJd5Fg_dkkqEeTOS&__tn__=-R" target="_blank">Національний Корпус Львівщина</a></p>

В украинской столице в эти минуты тоже неспокойно. Под зданием Верховной рады собралось около 200 представителей "Национального корпуса". Пикетчики и не собираются покидать площадь, пока не будет принято решение о введении военного положения. Активисты развернули большой плакат с надписью: "Не отступать и не сдаваться".

Напомним, что обстановка в Незалежной обострилась в воскресенье, после того как три судна ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Действия Киева расценили как провокацию. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов. Ночью после случившегося украинские радикалы забросали дымовыми шашками и файерами Посольство РФ в Киеве и сожгли автомобиль с российскими дипломатическими номерами. Лавров назвал эту акцию безобразной.

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