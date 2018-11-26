Путин не планирует встречу с Совбезом РФ из-за ситуации в Керченском проливе

Российский президент Владимир Путин не планирует заседание Совбеза РФ из-за ситуации в Керченском проливе, где корабли ВМС Украины устроили провокацию. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
— Нет, — ответил Песков на соответствующий вопрос.
Песков пообещал подробнее рассказать о графике лидера страны в ближайшее время.
Три судна ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Действия Киева расценили как провокацию. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов.
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