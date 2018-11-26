Опрос: Больше половины россиян считают необходимым сократить расходы

Чуть меньше половины россиян уверены, что сейчас сбережения лучше всего положить в банк.

Две трети россиян полагают, что им необходимо сократить свои повседневные расходы, а чуть меньше половины считает, что свободные деньги лучше всего положить в банк. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на основе проведённого опроса.

64% опрошенных заявили о необходимости сократить ежедневные расходы. Противоположной точки зрения придерживается 24% респондентов. При этом 51% россиян не готовы совершить крупную покупку в данный момент времени. 67% считают, что сейчас не самый подходящий момент, чтобы взять кредит в банке, 17% утверждают обратное.

— Тенденция к ослаблению стремления домохозяйств "тратить по минимуму" сохраняется. Для экономики это положительный сигнал: домохозяйства больше тратят — предприятия больше продают, появляются новые рабочие места, собираются налоги, платятся пенсии, — заявил руководитель Центра социально-экономических исследований НИСоцУ Олег Чернозуб.

Большинство опрошенных — 46% — выразили мнение, что свободные деньги сейчас лучше всего положить в банк. 34% полагают, что вклады из банков сейчас лучше забирать.

Опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 24 октября. В нём приняли участие 1600 человек.