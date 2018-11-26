На Камчатке уволили чиновницу, сравнившую пенсионера с животным

Женщина предложила выстрелить в инвалида с ружьём дротиком, потому что неизвестно, что у него было в голове.

На Камчатке уволили сотрудницу краевого правительства, которая сравнила с животным пенсионера, пришедшего к зданию с обрезом в руках. Об этом сообщает портал kam24.ru.

Отметим, что инцидент, который произошёл 19 ноября, женщина снимала на камеру. После этого видео попало в Сеть.

На кадрах слышно, как сотрудница правительства говорит, что в мужчину нужно выстрелить дротиком, как в животное, так как неясно, что происходит у него в голове.

Как пояснили порталу в кабмине, женщина работала там на основании договора гражданско-правового характера, который в итоге был расторгнут.

Ранее Лайф рассказывал, что у здания Правительства Камчатского края правоохранители задержали мужчину с обрезом.