Песков ответил, общался ли Путин с Порошенко из-за провокации ВМС Украины

Президент РФ Владимир Путин не общался с украинским лидером Петром Порошенко из-за ситуации в Керченском проливе, где корабли ВМС Незалежной устроили провокацию. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Если имеете в виду разговор двух президентов, его не было, — сказал представитель Кремля.

Он также добавил, что ему неизвестно, планируются ли какие-либо двусторонние контакты по этому поводу.

Утром 25 ноября три судна ВМС Украины пересекли границу России. После вторжения по тревоге были подняты российские штурмовики Су-25 и задействован флот. Действия Киева были расценены как провокация. В Киеве при этом заговорили о введении военного положения, решение об этом будет принято сегодня в 17:00 мск.