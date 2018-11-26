МИД РФ выразил решительный протест Киеву из-за провокации кораблей ВМС Украины

Российская сторона потребовала срочного созыва заседания Совбеза ООН для обсуждения складывающейся ситуации.

Министерство иностранных дел России выразило решительный протест в связи с нарушением границы кораблями ВМС Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского дипломатического ведомства.

— МИД России заявляет решительный протест в связи с грубым нарушением 25 ноября 2018 года кораблями ВМС Украины правил мирного прохода в территориальном море Российской Федерации в Чёрном море. Российская сторона потребовала срочного созыва заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения складывающейся ситуации, — говорится в сообщении.

В дипведомстве подчеркнули, что "Россия неоднократно предупреждала киевский режим и его западных покровителей об опасности искусственного раздувания истерии вокруг Азовского моря и Керченского пролива".

— Очевидна тщательно продуманная и спланированная по месту и форме провокация, которая нацелена на разжигание ещё одного очага напряжённости в этом регионе, создание предлога для наращивания санкций против России, — подчеркнули дипломаты.

По мнению российского внешнеполитического ведомства, ситуация, по всей видимости, была направлена и на отвлечение внимания от внутриполитических проблем на самой Украине.

— Подтверждением тому стало намерение Киева ввести в стране военное положение, что в свете предстоящих весной 2019 года президентских выборов выглядит весьма одиозно, — заключили в МИД РФ.

Три судна Военно-морских сил Украины пересекли границу РФ и направились в сторону Керченского пролива 25 ноября. Действия Киева расценили как провокацию. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов.