В МИД РФ потребовали наказать украинских радикалов, напавших на дипмиссии

В дипломатическом ведомстве требует привлечь к ответственности тех, кто совершил нападения, и обеспечить безопасность российских дипломатов на Украине.

Министерство иностранных дел РФ выступило с официальным заявлением, в котором требует привлечь к ответственности тех, кто совершил нападения на российские диппредставительства на Украине.

В МИД РФ отметили, что Москва возмущена "очередным нападением украинских радикалов" на российские дипломатические представительства, а также тем ущербом, который был нанесён посольству и консульствам в результате нападений.

— Требуем от Киева привлечь к ответственности виновных, обеспечить безусловную неприкосновенность Посольства и Генеральных консульств России на Украине в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, — говорится в заявлении.

Напомним, в ночь на 26 ноября радикалы атаковали российское посольство в Киеве: здание дипмиссии забросали дымовыми шашками и файерами. Как сообщили СМИ, неподалёку от здания посольства сгорел автомобиль с российскими дипномерами. Возле здания Генконсульства РФ во Львове радикалы на протяжении нескольких часов жгли шины. Позднее глава российского МИД Сергей Лавров назвал эту акцию безобразной.