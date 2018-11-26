МИД предупредил Украину о серьёзных последствиях провокаций в Чёрном море

Российской Федерацией будут жёстко пресекаться любые посягательства на её суверенитет и безопасность.

Министерство иностранных дел России предупредило Украину о серьёзных последствиях провокаций в Чёрном море. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте дипломатического ведомства.

— Хотели бы предупредить украинскую сторону, что проводимая Киевом в координации с США и Евросоюзом линия на провоцирование конфликта с Россией в акватории Азовского и Чёрного морей чревата серьёзными последствиями. Российской Федерацией будут жёстко пресекаться любые посягательства на её суверенитет и безопасность, — говорится в сообщении.

Ранее МИД РФ выразил решительный протест Киеву из-за провокации кораблей ВМС Украины и потребовал срочного созыва заседания Совбеза ООН.

Напомним, три судна ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива 25 ноября. Действия Киева в Москве расценили как провокацию. Позже погранслужба ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов.