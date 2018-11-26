Песков заявил, что провокация Киева не влияет на планы встречи Путина и Трампа

Провокация киевских властей в Керченском проливе не влияет на подготовку встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на полях G20. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Эта встреча готовится, — сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли провокация киевских властей в Керченском проливе повлиять на подготовку переговоров.

Как уже сообщал Лайф, Москва и Вашингтон прорабатывают дату встречи Путина и Трампа на полях G20 в Аргентине. Сам саммит пройдёт с 30 ноября по 1 декабря.