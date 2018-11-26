Песков: Россия действовала строго по закону в ситуации с украинскими кораблями

Россия действовала в соответствии с международным правом и внутренним законодательством во время инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
— Российская сторона действовала в строгом соответствии с законодательством: как в соответствии с международным правом, так и внутренним законодательством, — сказал Песков журналистам.
Он подчеркнул, что украинские корабли вошли в территориальные воды России, "не отвечая ни на какие запросы наших пограничников, никак не отреагировали на озвученное предложение воспользоваться лоцманскими услугами".
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