Рябков заявил, что обвинения США в адрес России о ДРСМД сфабрикованы

При этом Вашингтон не предоставил объективных данных об испытании Москвой крылатых ракет наземного базирования с большей дальностью, чем позволяет документ.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на специальном брифинге заявил, что обвинения США в адрес России о несоблюдении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) являются сфабрикованными и оторванными от реальности.

— США используют свой традиционный приём: сфабрикованные обвинения носят нематериальный характер, поэтому не требуют подтверждения, — заявил Рябков.

Он отметил, информационное поле на сегодняшний день наполнено домыслами и ложными сведениями, а Вашингтон в рамках своей пропагандистской кампании начал обвинять Москву в нарушении договора с большей силой.

Дипломат подчеркнул, что США до сих пор не предоставили каких-либо объективных данных об испытании Россией крылатых ракет наземного базирования с большей дальностью, чем позволяет документ. Американская сторона не указала ракету, которая вызывает подозрения, чёткие пуски и основания для вывода о превышении разрешённой дальности.

— Таким образом, в ходе пятилетнего обсуждения этой проблемы нам не было предъявлено ровным счётом ни одного реального доказательства нарушения нами ДРСМД, — добавил Рябков.

С помощью этих обвинений США пытались добыть информацию об отечественных ракетных разработках. Делалось это также и при помощи опросников, вопросы в которых воспринимались как попытка узнать больше о разработках России в области ракетной техники.

Также Рябков отметил, что США до сих пор не ответили на претензии России по ДРСМД.

— Ни по одной из российских претензий за многие годы их обсуждения в позиции США не произошло никаких позитивных для нас изменений. Рассматривать наши озабоченности всерьёз американская сторона упорно отказывается, — заявил Рябков.

Он также отметил, что Москва выступает за сохранение Договора о РСМД только при условии полного соблюдения Вашингтоном его пунктов. Голословные обвинения в адрес Москвы, по его словам, являются абсолютно неприемлемыми.

При этом, по мнению Рябкова, возможный выход США из ДРСМД не приведёт к возобновлению гонки вооружений, а подобная перспектива была бы крайне пугающей. Взятый Вашингтоном курс в отношении стратегических договорённостей может привести к коллапсу всей системы контроля над вооружениями.

Напомним, что 20 октября президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД. Кроме того, американский лидер обвинил Москву в нарушении договора и сообщил, что Штаты будут наращивать ядерный потенциал. Российская сторона эти обвинения отвергла и назвала недопустимым отсутствие диалога по вооружениям между РФ и США. Президент России Владимир Путин намерен спросить своего американского коллегу о ситуации вокург ДРСМД на ближайшем саммите G20 в Аргентине.