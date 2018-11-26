Общественный совет "Аэрофлота" подвёл итоги уходящего года

В понедельник, 26 ноября, состоялось завершающее в 2018 году заседание Общественного совета "Аэрофлота". Оно прошло под председательством Татьяны Тарасовой — советского и российского тренера по фигурному катанию, заслуженного тренера СССР.

Основной темой заседания стала новая стратегия развития Группы "Аэрофлот" до 2023 года, которая получила название "100 миллионов пассажиров к 100-летию "Аэрофлота". Члены совета ознакомились с главными положениями этой программы, которая ранее была презентована президенту России Владимиру Путину и получила его одобрение.

Напомним, что в предстоящие пять лет "Аэрофлот" и его дочерние компании планируют резко нарастить пассажиропоток, что упрочит позиции России в числе великих авиационных держав. В 2023 году Группа "Аэрофлот" перевезёт до ста миллионов пассажиров. При этом втрое возрастёт объём транзитных перевозок, а значит, и статус "Аэрофлота" как глобальной авиакомпании, которая доминирует на одном из самых важных и конкурентных международных рынков — транзите Европа — Азия.

Кроме того, к 2023 году "Аэрофлот" откроет четыре новых региональных базы: Сочи, Екатеринбург, Новосибирск, а также международный хаб в Красноярске. А к 2026 году парк самолётов российского производства будет насчитывать в Группе "Аэрофлот" до 200 современных машин Superjet 100 и МС-21, конкурентоспособных на мировом рынке.

— В уходящем году "Аэрофлот" достойно отметил своё 95-летие укреплением позиций в глобальной элите гражданской авиации, — заявил генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев. — К следующему, столетнему юбилею мы намерены выйти на качественно новый уровень по всем стратегическим направлениям. Наша цель — не просто рекордные количественные показатели, но и лидирующие позиции в области эффективности бизнеса, применения цифровых технологий по уровню сервиса, а главное — беспрецедентное повышение доступности авиаперелётов для российских граждан.

Второй пункт повестки дня состоявшегося заседания — перспективы программы "плоских тарифов", которую "Аэрофлот" реализует с 2015 года для обеспечения доступной авиатранспортной связи с Крымом, Калининградом и Дальним Востоком. Членов Общественного совета заинтересовал вопрос, каким образом "Аэрофлот" сможет продолжить эти социальные перевозки по цене ниже себестоимости в условиях роста издержек для отрасли. Руководство авиакомпании подчеркивает, что считает недопустимым повышение фиксированных низких тарифов для отдалённых и стратегически важных регионов. В частности, для сохранения доступной цены на авиаперевозки в города Дальнего Востока принято решение о частичной передаче перевозок по "плоским" тарифам дочерней авиакомпании "Россия".

Татьяна Тарасова отметила, что считает повестку дня сегодняшнего заседания очень содержательной.

— Мы обсудили вопросы государственной важности. Ещё более важно то, что они имеют высокое значение для каждого россиянина. От того, насколько доступным будет самолёт для самых разных слоёв населения, зависит будущее России в целом, её экономика, обустроенность, привлекательность, — резюмировала она.

Общественный совет "Аэрофлота" — консультационно-совещательный орган, который действует с 2014 года. Он состоит из 24 членов, среди них — представители общественных организаций, бизнеса, культуры и спорта.