Жители Ленобласти испугались, что лебедь вмёрз в лёд, но он просто отдыхал

Жители посёлка Донцо забили тревогу в социальных сетях, испугавшись, что птица примёрзла к озеру, но оказалось, что лебедь просто отдыхал.

В посёлке Донцо Волосовского района Ленинградской области местные жители забили тревогу в социальных сетях, после того как увидели на местном озере лебедя, который, как им показалось, вмёрз в лёд.

Первые сообщения о птице появились в воскресение, 26 ноября. Люди заметили, как на поверхности озера без движений на протяжении долгого времени сидит лебедь.

На место прибыли специалисты организации "Кошкиспас", которая занимается спасением животных. Тогда-то и выяснилось, что на самом деле птица не примёрзла, а просто отдыхала.