Песков не стал комментировать статус задержанных украинских моряков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать вопрос журналистов о статусе задержанных украинских моряков. В частности, у него спросили, являются ли они военнопленными.

— Я не могу ответить на этот вопрос, — сказал Песков, отвечая на просьбу уточнить статус украинских моряков, являются ли они для России военнопленными.

Однако представитель Кремля добавил, что они являются нарушителями границы и преследуются в строгом соответствии с законодательством.

Напомним, три судна ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Действия Киева были расценены как провокация. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов, чтобы остановить украинские корабли, было применено оружие. В итоге трое украинских моряков получили лёгкие ранения.