Путин 27 ноября проведёт заседание Совета по науке и образованию

На нём будут рассмотрены вопросы научно-технической политики в рамках реализации Стратегии научно-технологического развития РФ.

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 27 ноября, вручит госнаграды и проведёт заседание Совета по науке и образованию, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Наряду с внутренними встречами будет вручение государственных наград. Завтра же будет заседание Совета по науке и образованию, — сообщил представитель главы государства.

По данным пресс-службы Кремля, на заседании Совета при президенте РФ по науке и образованию будут рассмотрены вопросы научно-технической политики в рамках реализации Стратегии научно-технологического развития РФ.

— Особое внимание планируется уделить вопросам совершенствования системы финансирования науки, создания передовой инфраструктуры научных исследований, привлечения молодёжи в сектор исследований и разработок, — подчёркивается в сообщении.

На заседании предполагается обсудить также научное обеспечение достижения стратегических задач, которые были сформулированы в майском указе президента, в частности, участие регионов в создании научно-технологической повестки, что нужно для пространственного развития государства.

Подчёркивается, что, с учётом широкого круга вопросов, на заседание приглашены вице-премьеры Максим Акимов, Татьяна Голикова, Алексей Гордеев и главы ряда субъектов Российской Федерации.

Сообщая о вручении государственных наград, в Кремле отметили, что среди более 40 награждённых медалями, орденами и почётными званиями — работники сельского хозяйства и промышленности, деятели науки, здравоохранения, образования, известные спортсмены и тренеры, артисты.