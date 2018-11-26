Путин предложил тиражировать доплаты врачам за снижение смертности

Идея предполагает специальные выплаты тем медикам, на чьих участках лучше диагностируются и лечатся серьёзные заболевания.

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Кировской области Игорем Васильевым оценил эксперимент с дополнительными выплатами участковым врачам за снижение смертности на участке, добавив, что идею можно тиражировать. Стенограмма встречи размещена на сайте Кремля.

— Мы ввели эту систему для участковых докторов: когда снижается смертность на участке, мы доплачиваем — довольно-таки серьёзные цифры — до 10 тысяч рублей. За что? За то, что вовремя направляют на диспансеризацию, при необходимости — на осмотр к онкологу, к другим узким специалистам, — сообщил президенту губернатор.

Васильев пояснил, что такие выплаты стали возможными за счёт экономии средств в рамках проекта "Бережливая поликлиника". По словам губернатора, в рамках этого проекта внедряются цифровые методы работы, позволяющие контролировать выписку лекарств, закупку, назначения и дающие экономию порядка 20% средств в системе обязательного медицинского страхования.

— Надо посмотреть на эту практику. Может быть, её тиражировать? — сказал президент о допвыплатах медикам.