Китаянку, на которую упала собака с неба, парализовало

Сейчас она продолжает судиться с владельцем и арендаторами здания, с которого упало животное.

Китаянку, на которую 15 апреля "с неба" упала собака, в итоге парализовало. Об этом сообщает South China Morning Post.

Пострадавшая 47-летняя женщина сейчас прикована к постели. На кадрах видно, как на неё откуда-то сверху падает собака, после чего женщина оказалась на земле. Сообщается, что инцидент произошёл возле здания промышленного предприятия.

В итоге пострадавшую доставили в больницу, где было зафиксировано сотрясение мозга. Однако травма оказалась настолько серьёзной, что в конце концов тело женщины парализовало.

Сейчас её муж и сын вынуждены были бросить работу, чтобы постоянно заботиться о женщине. Каждые два часа необходимо массировать её мышцы. Расходы семьи составляют около 300 тысяч юаней.

Сейчас пострадавшая и её семья судятся с владельцем здания и арендаторами. Однако на последнем заседании, которое состоялось 23 ноября, они полностью отрицали свою вину.

Ранее Лайф рассказывал, что в китайском городе Гуанчжоу 15 апреля на женщину упала собака. Сообщается, что в город семья приехала на заработки, чтобы накопить деньги на свадьбу сыну.