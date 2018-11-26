Появилось видео с места стоянки задержанных украинских кораблей

Сайт Керчь.ФМ опубликовал видео с места стоянки трёх украинских судов, задержанных пограничниками России в Керченском проливе.
Портал пишет, что на кадрах изображены рейдовый буксир "Яны Капу", а также бронированные катера "Бердянск" и "Никополь", которые пришвартованы в Керченском порту.
Накануне три судна ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Действия Киева были расценены как провокация. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов. Чтобы остановить украинские корабли, было применено оружие. В итоге три украинских моряка получили лёгкие ранения.
Министерство иностранных дел России выразило решительный протест в связи со случившимся.
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