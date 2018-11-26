Захват имущества и трудовая повинность. Чем военное положение грозит украинцам

Чтобы закон вступил в силу, его должна принять Верховная рада Украины. Её заседание назначено на 17:00 мск.

Украинский лидер Пётр Порошенко подписал закон о введении военного положения в Незалежной. Разбираемся, что оно означает для простых жителей Украины.

Ограничения затронут права граждан и законные интересы юридических лиц. В частности, этот закон позволит государству принудительно отбирать имущество, которое находится в собственности. Например, власти могут конфисковать машины.

Государство может установить особый режим передвижения граждан. Выезд некоторым украинцам за границу может быть полностью закрыт.

Военное положение запрещает проведение митингов, шествий и демонстраций. Под ограничения могут попасть вообще все массовые мероприятия.

Деятельность политических партий также может попасть под запрет. Их работу могут ограничить, если власти решат, что она направлена на ликвидацию независимости Украины.

Закон также позволит украинским властям ввести комендантский час и трудовую повинность.

Из-за военного положения власти могут запретить работу СМИ, если решат, что средства массовой информации угрожают нацбезопасности.

Закон запрещает и проведение выборов, а также внесение каких-либо изменений в Конституцию Украины.

Указ о введении военного положения на Украине подписал Порошенко. Ранее это решение принял Совет национальной безопасности и обороны страны. Чтобы закон вступил в силу, его должна утвердить Верховная рада.