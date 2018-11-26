К новогоднему столу. В России улучшилось качество шампанского

В "Роскачестве" говорят, что этот напиток в нашей стране "вполне приличный", так что под бой Курантов можно пошипеть и отечественным.

Глава "Роскачества" Максим Протасов в эфире телеканала НТВ рассказал об улучшении качества шампанского, производимого в России.

Как объяснил Протасов, согласно международной системе, вина как обычные, так и игристые оцениваются по 100-балльной системе, где "71 балл — это уже неплохое шампанское".

— В настоящий момент я вижу, что не более 20% шампанского получает менее этого балла, притом ненамного. Это пока предварительные итоги, но мы, конечно же, видим, что этот продукт, во-первых, достаточно приличный в России, — говорит он.

Кроме того, по словам главы "Роскачества", этот показатель с каждым годом растёт.

А вот жители Украины, как уже сообщал Лайф, могут вообще лишиться напитков под названием "шампанское" и "коньяк". Это связано с выполнением одного из положений, связанных с евроинтеграцией. Теперь "шампанское" может стать "игристым вином", а "коньяк" — "бренди".