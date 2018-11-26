"Я не хочу ничего комментировать". Хаски молча покинул спецприёмник — видео

Рэпер Хаски, который был арестован в Краснодаре на 15 суток, сегодня по решению суда покинул спецприёмник. Видео публикует телеграм-канал Life Shot.

— Я сейчас не хочу ничего комментировать, — сказал исполнитель журналистам, садясь в машину своего адвоката.

Напомним, после отмены концерта в Краснодаре Хаски попытался выступить на улице, забравшись на чужую машину, за что был арестован на 12 суток за хулиганство, ещё трое суток ему добавили за отказ пройти медосвидетельствование. В общей сложности рэперу грозило 45 суток ареста, однако сегодня суд постановил немедленно прекратить исполнение административного наказания.