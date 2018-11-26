В Лужниках открылась первая московская канатная дорога

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В Лужниках открылась первая московская канатная дорога

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Она рассчитана на перевозку до 1,6 тысячи пассажиров в час и сможет работать круглый год практически в любую погоду. Конструкции не страшны ветер и осадки.

В российской столице заработала первая канатная дорога через Москву-реку. Она связала Воробьёвы горы и олимпийский комплекс "Лужники". В церемонии открытия принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. Он поздравил москвичей с новым видом транспорта и выразил надежду, что эта спортивная трасса обязательно будет востребована.

<p>Фото с <a href="https://www.mos.ru/mayor/themes/4299/5186050/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop" target="_blank">официального сайта</a> мэра Москвы</p>

— Сегодня, чтобы попасть до смотровой площадки "Лужников", требуется на машине около 20 минут. На канатной дороге можно доехать за пять минут, — подчеркнул градоначальник.

Собянин добавил, что теперь Воробьёвы горы должны вернуть себе славу главного горнолыжного центра Москвы.

<p>Фото с о<a href="https://www.mos.ru/mayor/themes/4299/5186050/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop" target="_blank">фициального сайта </a>мэра Москвы</p>

Опробовать канатную дорогу москвичи и гости столицы смогут уже 27 ноября. Кстати, о цене: поездка в будни в одну сторону обойдётся в 400 рублей, а в выходные — на 100 рублей дороже. Выгоднее брать билет сразу в обе стороны: в будни — 700 рублей, а в субботу и воскресенье — 800 рублей, причём билет будет действителен в течение всего дня. А для целого ряда категорий граждан предусмотрены льготные тарифы.

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