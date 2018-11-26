Временный поверенный Украины в России прибыл в МИД РФ

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Временный поверенный Украины в России прибыл в МИД РФ

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Руслан Нимчинский. Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Дипломат не стал отвечать на вопросы журналистов, собравшихся у здания ведомства.

Временный поверенный в делах Украины в России Руслан Нимчинский прибыл в Министерство иностранных дел РФ после инцидента с украинскими кораблями.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Нимчинский вызван в ведомство. Это связано с провокацией, которую Украина устроила в Чёрном и Азовском морях.

Три судна Военно-морских сил Украины пересекли границу РФ и направились в сторону Керченского пролива 25 ноября. Действия Киева расценили как провокацию. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов. В связи со случившимся МИД РФ выразил решительный протест Киеву.

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