Порошенко отдал приказ о частичной мобилизации

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Порошенко отдал приказ о частичной мобилизации

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Фото: ©РИА Новости/Михаил Палинчак

Президент Украины Пётр Порошенко в рамках указа о военном положении поручил Генштабу провести частичную мобилизацию. Об этом говорится на сайте украинского лидера.

— Генштабу Украины: предусмотреть меры частичной мобилизации, организовать и провести учебные сборы с резервистами оперативного резерва в необходимых объёмах, — говорится в указе лидера Украины.

Порошенко подписал указ о введении военного положения. Однако для того чтобы закон вступил в силу, его должна принять Верховная рада. Ранее Лайф сообщал, что военное положение означает для простых украинцев.

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