Порошенко отдал приказ о частичной мобилизации

Президент Украины Пётр Порошенко в рамках указа о военном положении поручил Генштабу провести частичную мобилизацию. Об этом говорится на сайте украинского лидера.
— Генштабу Украины: предусмотреть меры частичной мобилизации, организовать и провести учебные сборы с резервистами оперативного резерва в необходимых объёмах, — говорится в указе лидера Украины.
Порошенко подписал указ о введении военного положения. Однако для того чтобы закон вступил в силу, его должна принять Верховная рада. Ранее Лайф сообщал, что военное положение означает для простых украинцев.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени